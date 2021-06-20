Півтора місяця в окуплваному Криму триває курортний сезон. На нього місцева російська влада покладає особливі надії, очікуючи рекордного припливу відпочивальників у зв'язку з обмеженням для них інших напрямків. Але втілення цих сподівань поки що під питанням. Перший місяць літа на півострові не всім курортникам припав до душі.

Такого червня взагалі не пам'ятаємо

Цього року російські туристи позбавлені всього розмаїття вибору курортів, оскільки багато напрямків для них закриті через обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу. Багато з них їдуть до Криму, де місцева російська влада розраховує встановити рекорд ‒ прийняти 10 мільйонів туристів. Практика ж поки інша. Крим.Реалії вивчили думки російських туристів про півострів та з'ясували, що не так із курортним сезоном цього року.

«Такого червня не пам'ятаємо»​

Початок літа на півострові не сприяє розвагам туристів. Кримський блогер Заїр Баккал розповідає, що плани відпочивальників порушують регулярні дощі, які тривають на півострові з травня.

«Температура повітря не підіймається вище за 20 градусів, ідуть дощі. Багато хто скаржиться на те, що холодна погода, холодна вода в морі. Але курортний сезон все-таки стартував. Коли прогріється вода, сказати складно. За прогнозами, ближче до кінця червня-початку липня», ‒ говорить він.

Дощовик ‒ це, напевно, найактуальніший і потрібний аксесуар цього сезону

Житель міста Вязьма Смоленської області, який відпочиває в Алушті, розповів блогеру, що приїхав до Криму вперше, оскільки «хотів проїхати мостом» (через Керченську протоку ‒ ред.). Відгуки про півострів у нього звагалом позитивні, але з погодою, каже він, «не пощастило».

Раніше ми повідомляли, як кримські дощі додають проблем і самим кримчанам, затоплюючи їхні будинки та городи, а також об'єкти інфраструктури.

У Судаку, через негоду, відпочивальники тікають з місцевих пляжів, стверджують місцеві блогери.

«Дощовик ‒ це, напевно, найактуальніший і потрібний аксесуар цього сезону. На пляжі нікого немає. Усі тікають, бо дощ налякав. На набережній людей більш-менш, але на пляжі нікого. Дощ усіх розігнав. Порожні пляжі та відпочивальники, які втікають із пляжів. Ось таке паскудне літо, інакше не описати», ‒ повідомляє про ситуацію в Судаку на початку червня You-Tube-канал «Вокруг Крыма».

Дощовик – це, напевно, найактуальніший і потрібний аксесуар цього сезону

В Ялті, судячи з відео місцевих блогерів, пляжі більш заповнені, ніж у Судаку. Але й там місцеві відпочивальники нарікають на погоду.

«Цього року погода не дуже. Ми весь час у червні та вересні приїжджаємо. Такого червня взагалі не пам'ятаємо», ‒ поділилася враженнями від кримської погоди з тревел-блогером Олександром Михайленком відпочивальниця в Ялті.

У Новому світі в середині червня блогер зняв на відео пляж, заповнений відпочивальниками. Вони, на відміну від інших, купаються.

Люди на пляжі вже є, але ніхто не купається

Через негоду кримські готелі та хостели за останній тиждень знизили ціни на добову оренду місць розміщення, повідомляє російський сервіс з бронювання житла для відпочинку TVIL.RU.

Найбільші знижки на оренду житла ‒ на 24% ‒ зафіксовані в селі Морське під Судаком.

«Це терпіти не можна»

Блогерка Тетяна Кримська днями пройшлася пляжами Партеніта. За її спостереженнями, відпочивальників там мало й вони не купаються.

«Люди на пляжі вже є, але ніхто не купається. Хоча температура води +18 градусів, не така вже й маленька», ‒ каже блогерка.

Вона також звернула увагу на те, що вільно пройти з парку Карасан у Партеніті на мис Плака, як раніше, вже неможливо через паркан, який з'явився там.

Ось і Піщанку віджали. Купатися заборонено

Хто його встановив і чому наразі невідомо ‒ місцева влада про це не повідомляє.

Ще один паркан на початку курортного сезону з'явився в селищі Приморське під Феодосією. Через нього любителі диких пляжів східного узбережжя Криму ледь не лишилися місця відпочинку. Цей паркан, яким невідомі загородили від моря дикий пляж Піщаної балки, виявив блогер із Феодосії Олександр Таліпов, який і привернув увагу до ситуації.

«Ось і Піщанку віджали. Купатися заборонено. Загородили. Наша Піщанка, скільки років плавали! Це паркан для людей чи від людей? Людям, це терпіти не можна, ми влада, чи хто?», ‒ обурюється він.

Цей пост спричинив широкий резонанс у соцмережах і вже через декілька днів стало відомо, що паркану на цьому пляжі більше немає, і він знову доступний усім охочим.

На огорожі на пляжах кримчани скаржаться впродовж останнього десятиліття. Кримська влада різних режимів обіцяє вирішити цю проблему. У колишні роки чиновники навіть виїжджали зносити незаконні паркани бульдозерами. Але огорожі знову повертаються на кримське узбережжя.

Сезон під загрозою?

Нинішнього літа російські авіакомпанії літатимуть на курорти окупованого Росією Криму та сусіднього з ним Краснодарського краю приблизно вдвічі частіше, ніж до пандемії коронавірусу у 2019 році, говорить російська влада.

Наразі, за їхньою інформацією, чорноморське узбережжя сусідньої Росії «максимально завантажене, а місцями перевантажене» через наплив відпочивальників.

Водночас на півострові поступово погіршується ситуація з захворюваністю на коронавірус у зв'язку з «недотриманням чинних залишкових обмежувальних заходів, а також недостатніми темпами вакцинації». У зв'язку з цим керівник кримського міжрегіонального управління Роспотребнадзору Наталія Пеньковська рекомендує місцевій владі посилити заходи з протидії поширенню захворювання.

У першу чергу вони торкнуться сфери обслуговування, послугами якої користуються туристи ‒ кафе, ресторанів, їдалень та інших об'єктів громадського харчування, а також кінотеатрів, караоке-клубів, дискотек, нічних клубів, кальяну.

Жорсткість обмежувальних заходів в Ялті вже анонсувала голова російської адміністрації міста Яніна Павленко.

Але остаточне рішення про введення цих обмежень загалом в окупованому Криму поки що не ухвалене.