В окупованому Криму зафіксували випадки COVID-19 в «Артеку»

У дитячому центрі «Артек» в окупованому Росією Криму виявили випадки захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Як заявила пресслужба центру, «поодинокі випадки захворювання» зафіксували з 17 по 19 червня.

Раніше схожу інформацію озвучили у підконтрольному Росії Міністерстві охорони здоров’я Криму.

«Хворі діти і ті, хто з ними контактував,... направлені під медичний нагляд строком на 14 днів в обсерватор», – заявили в «Артеку».

За повідомленням, на даний час діти перебувають під наглядом лікарів, а «Артек» працює «в штатному режимі». У повідомленні не вказано, скільки саме дітей заразилося.

За непідтвердженими даними ЗМІ, COVID-19 виявили у шістьох дітей.

Загалом за минулу добу в анексованому Криму зареєстровано 178 випадків коронавірусної інфекції.

Підконтрольна Росії влада Криму заявляла, що за останній тиждень на півострові кількість хворих на COVID-19 збільшилася на 16%, а найбільші темпи зростання зафіксовані в Ялті, де за останні три тижні приріст нових випадків COVID-19 склав 74%.

З середини червня спалах COVID-19 фіксують у Росії, яка в 2014 році окупувала Крим.