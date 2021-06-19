Штам коронавірусу «Дельта» стає домінантним у світі – ВООЗ

Штам коронавірусу «Дельта», вперше виявлений в Індії, стає домінантним у світі, повідомила 18 червня головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сум’я Свамінатан.

Водночас директор Центру контролю та профілактики захворювань США Рошель Валенскі заявила, що люди, які вакцинуються від COVID-19 «будуть захищені від «Дельти».

Раніше низка науковців із Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вінницького національного технічного університету та Національної академії медичних наук України висловлювали занепокоєння стрімким поширенням штаму коронавірусу «Дельта», зокрема, в Росії. За їхньою інформацією, у сусідній країні цей штам інфікував кожного четвертого хворого на COVID-19.

За прогнозом науковців, нова хвиля пандемії коронавірусу, спричинена штамом «Дельта», може накрити Україну ще до початку осені.