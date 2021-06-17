Яку небезпеку несе штам коронавірусу «Дельта», який нині поширений у Росії?

Нова хвиля пандемії коронавірусу, спричинена штамом «Дельта», може накрити Україну ще до початку осені. Такого висновку дійшли українські науковці, змоделювавши ситуацію на основі математичних розрахунків. Наскільки небезпечним є цей штам, і який розвиток подій для українців прогнозують епідеміологи?

Низка науковців із Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вінницького національного технічного університету та Національної академії медичних наук України занепокоєні стрімким поширенням штаму коронавірусу «Дельта», зокрема, в Росії. За їхньою інформацією, у сусідній країні цей штам інфікував кожного четвертого хворого на ковід.

Протягом двох з половиною місяців українські вчені аналізували ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні і світі, відтак наголосили «на небезпечності цих процесів для України», повідомляє фейсбучна сторінка Національної академії наук України.

Науковці припускають, що нова хвиля захворюваності може прийти зі східних областей України. За їхніми прогнозами, вона буде більш потужною, ніж попередні через контагіозність (заразність – ред.) «Дельти».

Вчені також рекомендують посилити контроль за міграційними потоками між Україною і державами, в який циркулює цей штам вірусу.

Що відомо про «індійський штам» або ж «Дельта»?

Штам «Дельта» вперше зафіксували в Індії, через що він також відомий як індійський штам. Нині його виявили в 74 країнах світу. Найактивніше він циркулює в Росії, Великій Британії і Португалії.

За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великій Британії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих.

Через поширення штаму «Дельта» Англія не послаблює карантинні обмеження.

Наразі у світі зафіксували 4 штами коронавірусу, які ВООЗ вирішила іменувати літерами грецького алфавіту:

британський «Альфа»

південноафриканський «Бета»

бразильський «Гамма»

індійський «Дельта» .

Епідемічна ситуація в Росії

За останній тиждень в Москві і Санкт-Петербурзі спостерігається спалах захворюваності на коронавірус. Московська влада заявила, що кількість стаціонарних хворих за кілька днів виросла на 70%, а чиновники Санкт-Петербургу не публікують свіжих офіційних даних про кількість госпіталізованих пацієнтів.

Російські вчені пов'язують хвилю інфікування з штамом «Дельта», проте вони стверджують, що не можна говорити про істотні зміни у перебігу захворюваності. За їхніми словами, кількість важких пацієнтів зростає через те, що збільшується загальна кількість хворих.

Який прогноз для України?

Українці перенесли дві потужні хвилі COVID-19:

осінньо-зимову, спричинену «класичним» китайським штамом

весняну, яку зумовив британський штам.

Чи варто Україні очікувати третього спалаху від індійського штаму «Дельта» поки прогнозувати складно, зауважила у розмові з Радіо Свобода доктор медичних наук, професор, завідувачка відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Алла Мироненко. Наразі є підстави говорити про стабілізацію епідемічної ситуації.

Той, хто переніс класичний чи британський штам, той швидше не захворіє на індійський

«Нічого не можу сказати про математичний підхід до ситуації з ковідом, але можу стверджувати з погляду епідеміології, – наголосила Алла Мироненко, – той, хто переніс класичний чи британський штам, той малоймовірно, що захворіє на індійський.

Ніхто не дасть гарантії, що людина не захворіє, але принаймні вона не потрапить у лікарню, до реанімації і не загине. Група ризику – особи, які не стикались з ковідом. Але ще є час до осені, щоб отримати щеплення».

Вірусолог вважає малоймовірним той факт, що вірусні мутації спричиняють більш тяжкий перебіг коронавірусу.

«Коли у лютому британський штам починав у нас поширюватися, то також говорили, що він більш заразний. Але що ми побачили? У британського був скорочений механізм передачі від людини до людини (до 3 днів). Тобто люди швидше інфікували один одного. Це позначилося на стрімкому зростанні захворюваності, але вона так само швидко спадала», – розповідає Алла Мироненко.

За її словами, нині Україна досягла тих показників, які були влітку минулого року.

А уряд хоч і продовжив карантин до кінця серпня, проте встановив «зелений» рівень епідемічної небезпеки на всій території держави.