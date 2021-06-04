Україна переходить на е-лікарняні – Ляшко

Повний перехід усіх медичних закладів країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 1 вересня 2021 року, а до 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у фейсбуці.

«Це означає, що з червня по серпень медичні заклади будуть формувати, як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листки непрацездатності. Рішення про вид документу, який видається пацієнту для підтвердження його факту тимчасової непрацездатності прийматиме лікар, відповідно до вимог МОЗ. Відповідний наказ про «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» вже підписаний та пройшов експертизу Мін’юсту», – повідомив Ляшко.

Очільник МОЗ додав, що запроваджені зміни не можуть запрацювати відразу.

«Для цього потрібен час, навчання та роз’яснення для медичних працівників та усіх, хто дотичний до цього процесу», – сказав він.

У липні минулого року Міністерство охорони здоров’я повідомило, що у тестовому режимі запускає електронні лікарняні на базі сервісу Пенсійного фонду. Перед тим, на початку березня Мін’юст запровадив «особливий порядок» видачі лікарняних через COVID-19​.

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