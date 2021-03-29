В Англії 29 березня почалася друга фаза ослаблення пов’язаних з пандемією обмежень

У Англії 29 березня починається друга фаза послаблення пов’язаних з пандемією коронавірусу обмежень. Втім, прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон закликав людей бути обережними, вказавши на зростання кількості інфікованих у інших країнах Європи та загрозу, яку представляють нові штами вірусу.

Від сьогодні жителі Англії зможуть збиратися на вулиці групами до шести людей, або ж двома домогосподарствами. Згідно з новими правилами, також можуть відновитися змагання аматорських команд, а також заняття спортом на відкритому повітрі, таким як теніс, гольф і плавання.

Джонсон висловив надію, що нова ситуація «покладе початок Великому британському спортивному літу – коли люди різного віку воз’єднаються з товаришами по команді і зможуть відновити заняття, які їм подобаються».

«Не дивлячись на сьогоднішні послаблення, кожен повинен продовжувати дотримуватися правил… і звертатися за вакциною за викликом», – наголосив прем’єр.

Він додав, що ключовим у поверненні до відновлення економіки та повернення до нормального життя є перебіг кампанії вакцинації.

Станом на 28 березня у Британії першу дозу вакцини отримали понад 30 мільйонів дорослих. Для щеплення використовували дві вакцини: одну, розроблену Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca, та препарат від компаній Pfizer / BioNTech.

Це вже друге послаблення карантину в Англії від початку січня. З 8 березня відновилися заняття у школах, жителям дозволили заняття спортом з членами сім’ї, які проживають з ними, або ж з однією людино, яка не входить у їхнє домогосподарство.

Наступний етап зняття обмежень запланований на 12 квітня. Тоді мають знову відкритися магазини, які не торгують «базовими» товарами, а ресторани та паби зможуть приймати відвідувачів на відкритому повітрі.

В Уельсі обмеження послабили ще в суботу, також дозволивши зустрічатися на вулиці групами до шести осіб.

Режим «залишайся вдома» у Шотландії має закінчитися найближчої п’ятниці, а у Північній Ірландії збиратися групами до шести осіб або двома домогосподарствами на відкритому повітрі можна буде з четверга.