Послаблений карантин: при приїзді з-за кордону разом із тестами скасовується й застосунок «Вдома»

У зв’язку з послабленням карантинних обмежень в Україні, пов’язаних із коронавірусом, і запровадженням вільного, без обмежень, перетину кордону для громадян України, які прибувають із інших країн, із 17 червня також скасовується необхідність застосунку «Вдома», повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Цей застосунок використовувався в разі, якщо громадянин України, прибуваючи в країну, не мав свіжого негативного тесту на COVID-19 чи підтвердження повної вакцинації і не бажав іти на 14-денну обсервацію в визначеному владою місці. Застосунок давав можливість натомість провести самоізоляцію протягом 14 днів (або на менший термін – до отримання негативного результату ПЛР-тесту) вдома чи в іншому обраному самостійно місці.

За повідомленням міністерства, від квітня 2020 року, коли цей застосунок був запущений, його встановив і скористався ним майже один мільйон людей.

Як уточнив голова Мінцифри Михайло Федоров, якщо епідемічна ситуація з COVID-19 зміниться і буде нова хвиля захворювання, то знову потрібно буде завантажувати цей застосунок.

Раніше 16 червня Міністерство охорони здоров’я повідомило, що уряд України продовжив карантин у країні до 31 серпня, але водночас послаблює його.

Серед змін – скасування для громадян України при в’їзді до країни мати негативні результати ПЛР-тесту на COVID-19 чи так званого експрес-тесту, який також називають антигенним тестом, не старших за 72 години до перетину кордону, або підтвердження повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, схваленими ВООЗ, – або ж обов’язку йти на обсервацію чи на самоізоляцію, з використанням застосунку «Вдома», на термін у 14 днів, який можна було скоротити отриманням негативного результату ПЛР-тесту.

При цьому для іноземців, як і раніше, при в’їзді в Україну залишається вимога свіжого негативного результату тесту чи підтвердження вакцинації вакциною, яка схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного використання, інакше їх до України не допускають.

Зміни аргументували тим, що з 17 червня на всій території країни встановлюється найнижчий, «зелений» рівень епідемічної небезпеки, що передбачає найменші карантинні обмеження, на кшталт носіння масок у громадському транспорті чи в громадських приміщеннях.

При цьому зміна щодо порядку перетину кордону не бере до уваги, що громадяни України тепер зможуть вільно в’їжджати до країни з держав чи місцевостей, де захворюваність на COVID-19 вкрай висока, і таким чином потенційно безконтрольно ввозити звідти збудника захворювання, новий коронавірус SARS-CoV-2, до того ж і його нові, особливо небезпечні штами, на цей час іще мало поширені в Україні. Цей момент критикують дописувачі в соцмережах.