Коронавірус: в Англії на місяць відклали полегшення карантинних обмежень

В Англії, одній із чотирьох складових Великої Британії, майже на місяць відклали плановане було чергове послаблення карантинних обмежень через значне поширення небезпечного штаму нового коронавірусу.

Про рішення «не тиснути на газ» і натомість зосередитися на подальшій вакцинації оголосив увечері 14 червня прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, уряд якого також керує регіональними питаннями в Англії.

Після попередньої хвилі COVID-19 обмеження почали поступово знімати в березні, і на 21 червня планувалося практично повне скасування їх, із переходом заходів громадського харчування, нічних клубів та інших розважальних заходів на роботу без обмежень. Тепер цей крок відкладений принаймні до 19 липня.

Причиною є значне поширення в Великій Британії штаму коронавірусу, нині відомого як «дельта», а раніше як «індійський», за місцем першого виявлення. Він набагато – за оцінками, на 60% – заразніший, ніж первісний штам «альфа», і вдвічі збільшує ризик необхідності шпиталізацій захворілих. Це викликає занепокоєння щодо можливості третьої хвилі COVID-19.

За останній тиждень кількість позитивних результатів тестів зросла на 50%. Штам «дельта» нині спричинює 96 відсотків усіх випадків захворювань на COVID-19 у Британії.

Додатковий час перед полегшенням використають для прискорення вакцинації, яка в Британії і так одна з найбільш масових у світі. Зокрема, буде скорочений термін між поданням першої і другої дози вакцини.

За словами фахівців, отримання обох доз вакцини зменшує загрозу захворювання, викликаного штамом «дельта», хоча їхня ефективність проти нього менша, ніж проти «альфи». На цей час обидві дози в Британії отримали близько 57 відсотків населення. Уряд сподівається довести цю частку до 19 липня до двох третин із тим, щоб також до цього часу принаймні першу дозу отримав кожен британець віком 18 років і старші.

Ситуацію ще раз переглянуть 28 червня, але, як сказав речник Джонсона, мало ймовірно, що терміни полегшення знову наблизять.

Інші три частини Великої Британії – Вельс, Шотландія і Північна Ірландія – мають власні напівавтономні органи влади, зокрема в галузі охорони здоров’я, і самостійно ухвалюють рішення щодо карантинних заходів.

Зокрема, Шотландія планувала перейти на найменший рівень обмежень 28 червня. Тепер, як очікують, там теж оголосять про відкладення цього кроку.