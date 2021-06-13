Лідери «Групи семи» зобов’язалися надати 1 млрд доз вакцин біднішим країнам

Лідер країн, що входять до «Групи семи» зобов’язалися надати 1 мільярд доз вакцини від COVID-19 біднішим державам. Про це наприкінці саміту G7 заявив прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон.

За словами Джонсона, поставки здійснюватимуться як безпосередньо, так і в рамках програми COVAX.

Зазначається, що половина обіцяного мільярда доз надійде із США, 100 мільйонів – зі Сполученого королівства. Інші країни G7, які приєднаються до ініціативи – Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія.

Обіцяна «Групою семи» кількість вакцин значно менша за 11 мільярдів доз, які, за словами ВОЗ, необхідні для вакцинації принаймні 70 відсотків населення світу та, як наслідок, подолання пандемії. Це викликало критику рішення найбагатших економік світу.

Втім президент США Джо Байден заявив журналістам, що ухвалена на саміті кількість не остаточна. Він не виключає, що Сполучені Штати матимуть змогу пожертвувати ще 1 мільярд доз на додаток до вже заявлених.

Всесвітня організація охорони здоров’я неодноразово закликала багаті країни подолати значний розрив у доступі до вакцин, який існує між ними, та країнами, що розвиваються, адже він може привести до появи більшої кількості варіантів вірусу, які спровокували пандемію.