Ляшко: до кінця літа Україна має отримати понад 10 мільйонів доз вакцини

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що до кінця літа після підтвердження всіх контрактів на постачання вакцин разом із програмою COVAX в Україну має надійти понад 10 мільйонів доз вакцин різних виробників, якими планують щепити п’ять мільйонів громадян.

Ляшко сказав про це 14 червня під час селекторної наради за головуванням Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба президента.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна на сьогодні отримала чотири мільйони 850 тисяч доз вакцин.

Очільник уряду повідомив, що понад один мільйон 479 тисяч громадян отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а понад 238 тисяч – дві дози. За минулі вихідні щеплено 57 тисяч українців.

За минулу добу, за даними МОЗ, в Україні від коронавірусного захворювання COVID-19 загалом вакцинувалися 22 219 людей.

Від початку пандемії в Україні, за офіційними даними, на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 692 пацієнтів.