В Україні за добу зафіксовано менш ніж 500 випадків COVID-19 – МОЗ

Минулої доби, 13 червня, в Україні виявили 420 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 32 дитини та 2 медпрацівники. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізовано 464 людину, одужали – 3 328. Померли 13 пацієнтів.

Протестовано методом ПЛР 11 638 людини, методом ІФА – 1 589, експрес-тестами – 4 629.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 692 пацієнтів.