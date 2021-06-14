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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

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Лідери G7 оголосили про план пожертвувати понад 1 мільярд доз вакцин біднішим країнам. Вони також вимагають повного і ретельного розслідування походження COVID-19. У Саудівській Аравії вже другий рік поспіль діють обмеження щодо щорічного хаджу для громадян і жителів країни у рамках протидії пандемії коронавірусу. (Автор: Рей Ферлонг. Джерело: Reuters, AP, AP/Novavax)

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