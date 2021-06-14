Коронавірус: компанія Novavax заявила про високі результати її вакцини проти COVID-19

Американська компанія Novavax, розробник і виробник вакцин, заявила про високі результати її однойменної вакцини-кандидата проти нового коронавірусного захворювання COVID-19 за результатами чергового дослідження.

Цей препарат, який наразі ще не має ніяких схвалень, за результатами третьої фази клінічних досліджень у США й Мексиці засвідчив 100-відсоткову ефективність проти середнього і важкого перебігу захворювання і загальну ефективність у 90,4%, заявили в компанії. В дослідженні взяли участь 29 тисяч 960 пацієнтів у 119 медзакладах США і Мексики.

Серед осіб із груп високого ризику (старших від 65 років, або молодших, але з певними захворюваннями або з частими контактами з хворими) вакцина засвідчила 91-відсоткову ефективність.

Як мовиться в повідомленні, дослідження здійснювали з 25 січня по 30 квітня, коли в США переважним був штам «альфа» (B.1.1.7), який раніше називали «британським» і який значно заразніший, ніж первісний штам, що прийшов із дикої природи.

За попередніми даними дослідження, ця вакцина добре зноситься.

Наприкінці січня компанія Novavax також заявила, що ефективність її вакцини проти COVID-19 за результатами третьої фази клінічних досліджень у Великій Британії склала 89,3%.

Нині тривають іще кілька клінічних досліджень цієї вакцини-кандидата в кількох країнах, де поширені різні штами вірусу, зокрема й серед підлітків 12–18 років.

Компанія планує подати свою вакцину-кандидат на схвалення в третьому кварталі й заявляє, що в разі такого схвалення зможе виробляти по 100 мільйонів доз на місяць до кінця третього кварталу цього року і по 150 мільйонів доз на місяці до кінця четвертого кварталу.

Раніше ця компанія кілька разів відкладала плановані терміни початку виробництва, скаржачись на нестачу сировини й обладнання. Але в травні її керівник Станлі Ерк заявив, що всі перешкоди для масового виробництва подолані. Зокрема, Novavax веде переговори про виробництво своєї вакцини проти COVID-19 із Індійським інститутом сироваток (Serum Institute of India, SII), одним із найбільших у світі виробників вакцин.

Тепер же, заявив Ерк, коментуючи оголошені компанією високі результати, стало можливим, що США нададуть 110 мільйонів доз вакцини цієї компанії, які вона домовилася надати американському урядові, до міжнародної програми COVAX, що має на меті забезпечити такими вакцинами бідніші країни.

У США, де принаймні однією дозою з двох необхідних вакцинована вже більш ніж половина населення, нестачі вакцин немає, натомість у країнах, що розвиваються, вакциновано близько 1 відсотка населення.

Вакцина-кандидат проти COVID-19 Novavax, також відома як NVX-CoV2373, за принципом дії дещо відмінна від уже наявних на ринку: вона створена на основі так званих білкових субодиниць, які несуть головний антиген вірусу SARS-CoV-2, – так званий S-білок, або білок шпичастих паростків вірусу, якими він прикріплюється до клітини, щоб уразити її. Для вакцинування нею, як і в більшості нинішніх вакцин проти COVID-19, необхідні дві дози.

Цю вакцину можна зберігати за температур від +2 до +8 градусів за Цельсієм, тобто в звичайних побутових холодильниках. За таких температур вона зберігає стабільність і таким чином полегшує можливості її розповсюдження. Виробляється у флаконах на 10 доз у вигляді рідини, що не потребує розведення чи іншої підготовки.

Україна, яка теж отримує певну кількість вакцин безплатно за ініціативою COVAX, іще в травні в очікуванні на схвалення вакцини Novavax уклала контракт на 10 мільйонів доз цієї вакцини з Індійським інститутом сироваток. Тодішній міністр охорони здоров’я Максим Степанов говорив і про переговори про збільшення обсягу до 15 мільйонів доз. За його словами, перші партії сподівалися отримати в липні-серпі (що, з урахуванням нинішніх заяв компанії-розробника, мало ймовірно».