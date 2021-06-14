Коронавірус: за минулу добу в Україні вакцинувалися понад 22 тисячі людей

В Україні за 13 червня від коронавірусного захворювання COVID-19 вакцинувалися 22 219 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Для порівняння: за день до цього вакцинували майже 35 тисяч людей, а 11 червня – понад 62 тисячі.

За даними МОЗ, одну дозу вакцини 13 червня отримали 20 327 людей, повністю імунізовані – 1 892 людини.

Протягом доби працювали 162 мобільні бригади і 205 пунктів щеплення.

Станом на 14 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 686 852 людини, повідомили у МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними міністерства, щеплено 1 479 703 особи, з них отримали одну дозу – 1 479 701 особа, повністю імунізовані й отримали дві дози – 238 798 людей.

Від початку пандемії в Україні, за офіційними даними, на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 692 пацієнтів.