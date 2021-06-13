У КМДА прозвітували про рекордну «вакцинацію вихідного дня» у МВЦ в Києві

Протягом суботи, 12 червня, у центрі вакцинації від COVID-19 в Міжнародному виставковому центрі у Києві щеплення отримали 3014 містян, повідомила 13 червня пресслужба Київміськадміністрації.

Наразі це рекордний результат для «вакцинації вихідного дня», яка в столиці триває третій тиждень, повідомили у КМДА.

«Ми нарощуємо темпи. Це відбувається, в першу чергу, завдяки тому, що кожного разу вдосконалюємо організаційні моменти. Так, цими вихідними вчергове збільшено кількість вакцинальних бригад. Минулого тижня ми розмежували потоки бажаючих вакцинуватися на «живу» чергу і чергу з киян, яких запросили смс-повідомленням. А напередодні цих вихідних я провела робочу нараду з представниками системи Helsi, у результаті якої ми запропонували киянам записуватися на щеплення самостійно за допомогою сервісу Helsi.me», – повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбур.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в Україні 12-13 червня працюватиме 51 центр масової вакцинації від COVID-19 в 14 областях України і Києві.

За даними МОЗ, минулої доби щеплення в Україні отримали 34 870 людей, від початку вакцинальної кампанії – 1 459 376. Станом на 13 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 683 456 людей.