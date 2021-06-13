МОЗ: майже 35 тисяч людей вакцинувалися за добу в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби щеплення в Україні отримали 34 870 людей.

«Одну дозу отримали 28 384 людини, повністю імунізовані – 6 486 людей. Протягом доби працювали 257 мобільних бригад і 370 пунктів щеплення. Станом на 13 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 683 456 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 1 459 376 людей, з них отримали 1 дозу – 1 459 374 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 236 906 осіб (із них двоє – за кордоном). Загалом проведено 1 696 280 щеплень.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли 51 577 пацієнтів.