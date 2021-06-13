У Росії фіксують черговий сплеск захворюваності на COVID-19

Російська влада повідомила про чергове різке зростання нових випадків COVID-19 станом на 13 червня. Йдеться про 14 723 нових випадків, в тому числі, 7 704 – у Москві, що є найбільшим добовим приростом в країні з 13 лютого. Водночас число нових випадків зараження за добу в Москві – найвище з 24 грудня.

Повідомляється, що за добу в Росії через коронавірус померли 357 людей із загалом 126 430.

Федеральне статистичне агентство веде окрему статистику. Відповідно до його даних, в період з квітня 2020 року по квітень 2021 року в Росії зафіксували близько 270 000 смертей, пов’язаних з COVID-19.

12 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що ресторанам, барам і розважальним закладам в місті заборонено обслуговувати клієнтів після 23:00 – щонайменше до 20 червня. Буде також посилено дотримання правил носіння масок і рукавичок в громадському транспорті і публічних місцях, а порушникам загрожує штраф до 5000 рублів.

Напередодні президент Росії Володимир Путін повідомив, що 18 мільйонів росіян провакциновані від COVID-19. Всього у Росії близько 144 мільйонів населення.