Коронавірус: у Москві на тиждень продовжили вихідні через зростання числа хворих

У столиці Росії Москві через зростання рівня захворюваності на COVID-19 влада оголосила вихідними дні з 15 до 19 червня.

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, таким чином довгі вихідні триватимуть у столиці з 12 до 20 червня (12 червня відзначають День Росії, через що вихідний переноситься на понеділок).

Крім того, за його словами, ресторани, бари й інші заклади харчування в місті не зможуть обслуговувати клієнтів після 23:00 щонайменше до 20 червня. У місті також планують посилити контроль за носінням масок і рукавичок у громадському транспорті та в громадських місцях, порушникам загрожує штраф до 5000 рублів (70 доларів).

У Москві за минулу добу виявили 6701 випадок зараження коронавірусною інфекцією. Це найвищий показник від 26 грудня 2020 року. Тоді зафіксували 7480 випадків COVID-19.

Померли за добу в російській столиці 67 пацієнтів.

Головний лікар московської лікарні в Комунарці Денис Проценко повідомив, що деяких пацієнтів стало складніше лікувати від COVID-19. Хворі не завжди реагують на вироблену раніше терапію, сказав лікар. Проценко вважає, що це може бути пов’язано з мутацією вірусу. Він закликав росіян вакцинуватися.

Тим часом, темпи вакцинації від коронавірусної інфекції в Москві знизилися приблизно до шести тисяч осіб на день – це в рази менше, ніж було взимку.

Від початку пандемії в Москві на коронавірусну інфекцію захворіли понад один мільйон 200 тисяч осіб. Число померлих наближається до 21 тисячі.

Загалом у Росії за минулий день COVID-19 діагностували у 13 510 осіб. Це максимум хворих від середини лютого.

У Росії за час пандемії COVID-19 виявили у понад п’яти мільйонів людей. Померли понад 126 тисяч пацієнтів.