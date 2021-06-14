МОЗ: понад 31 тисячу людей щепили у центрах вакцинації на вихідних

На вихідних 12-13 червня в центрах масової вакцинації у 16 регіонах України від COVID-19 щепили 31 305 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, у суботу і неділю вакцинували приблизно порівну людей: по більше ніж 15 тисяч.

У центрах вакцинації щеплять громадян, які записалися до листа очікування в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр МОЗ.

Цими вихідними працювало 50 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру – 6 410, у Дніпрі у 12 центрах – 3 145 та у Львові у трьох центрах – 2 968, додали у МОЗ.

За минулу добу, за даними міністерства, в Україні від коронавірусного захворювання COVID-19 загалом вакцинувалися 22 219 людей.

Від початку пандемії в Україні, за офіційними даними, на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 692 пацієнтів.