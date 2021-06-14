Росія: в Петербурзі услід за Москвою запроваджують обмеження через COVID-19

Влада російського Санкт-Петербурга слідом за Москвою запроваджує нові обмеження через зростання числа випадків захворювання COVID-19. Відповідний указ підписав губернатор Олександр Бєглов, повідомляється на сайті адміністрації міста.

Від 17 червня в місті забороняється проведення розважальних заходів в об’єктах громадського харчування; призупиняється робота дитячих кімнат у ресторанах і кафе; закриваються фуд-корти, крім тих, що розташовані на вокзалах і в аеропортах, а також тих, де працює доставка. З другої години ночі до шостої ранку припиняється робота ресторанів.

Крім того, влада запроваджує нові обмеження для торговельних центрів. У них забороняється робота дитячих кімнат, торгівля і надання послуг «на острівцях». Наповнюваність кінотеатрів зменшується з 75 до 50 відсотків. Максимальне число учасників масових заходів не повинно перевищувати трьох тисяч осіб. Використання масок є обов’язковим.

Посилюються заходи при відвідуванні уболівальниками фан-зон чемпіонату Європи з футболу. Від 14 червня вболівальники зобов’язані носити маски, а з 17 червня у фан-зонах буде заборонений продаж їжі (крім напоїв).

Компаніям запропонували мінімізувати присутність співробітників на робочих місцях. Всім організаціям рекомендовано посилити дезінфекцію контактних поверхонь.

Напередодні в Петербурзі виявили 962 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Загальна кількість хворих, за даними оперативного штабу, наближається 451 тисячі. За цим показником Петербург займає друге місце після Москви.

За два дні до Петербурга про посилення COVID-обмежень оголосила Москва. У місті продовжили вихідні до 20 червня, заборонили працювати ресторанам і кафе з 23:00 до 06:00, призупинили відвідування зоопарків, фуд-кортів і дитячих ігрових кімнат, а також використання «об’єктів міської інфраструктури» у парках.

У Росії 13 червня виявили 14 723 нових випадки зараження коронавірусним захворюванням COVID-19, більше ніж половина з них – у Москві (7704). Це максимальний добовий приріст від середини лютого.