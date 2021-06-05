У Сербії почали виробляти російську вакцину «Спутнік V»

У вірусологічному інституті «Торлак» в Белграді почали виробляти російську вакцину «Спутнік V» від COVID-19. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. В урочистості з цього приводу у відео форматі увечері 4 червня взяли участь президенти Сербії й Росії, Александар Вучич й Володимир Путін.

Вакцина «Спутнік V» не визнана Всесвітньою організацією охорони здоровʼя та Європейським агентством з лікарських засобів.

Російський президент сказав, що «ефективна боротьба проти коронавірусу можлива лише обʼєднаними зусиллями на глобальному рівні» та, що «Росія відкрита для співробітництва з усіма країнами». Він назвав «дивними й контрпродуктивними» спроби деяких країн обмежити застосування російської вакцини». За словами російського президента, вакцина «Спутнік» «належить до найбільш ефективних у світі».

Пробне виробництво вакцини розпочали у квітні. Наскільки відомо, субстанцію для неї привозять з Росії, в Белграді її лише пакують в ампули. Досі було вироблено три пробні серії, які пройшли відповідний контроль в Росії й отримали позитивну оцінку. На цьому етапі планують виробити чотири мільйони доз. Згодом белградський інститут мав би опанувати повний цикл виробництва вакцини.

В Сербії від початку пандемії зафіксували 713 тисяч хворих на COVID-19. За офіційними даними, померли 6900 людей. Чимало лікарів стверджують, що офіційні дані не співпадають з реальним станом, та що кількість померлих значно більша.

Вакцинацію у країні почали у січні. Дві дози наразі отримали 44 відсотки з-поміж 6,9 мільйона населення, одну дозу – 30 відсотків. Поряд з російською застосовують китайську вакцину Sinopharm, британську AstraZeneka й американсько-німецьку Phizer/BiоNTech.

Міністерство охорони здоровʼя Сербії повідомляє, що кількість заражених й госпіталізованих останнім часом помітно скорочується.