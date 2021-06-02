Чехія: комітет Сенату пропонує усунути Земана з президентської посади як нездатного виконувати функції

У Чехії комітет із питань безпеки Сенату, верхньої палати парламенту, вважає, що президент Мілош Земан не здатен виконувати функції голови держави. Комітет вважає, що Земан «дезорієнтований» і діє без координації з урядом, сказав голова комітету Павел Фішер.

За його словами, Земан також хибно цитує Конституцію і тлумачить реальність власним способом, який підмінює наслідок і причину, і порушує президентську присягу.

Пропозицію позбавити Земана функції голови держави має вже наступного тижня розглянути Сенат у повному складі.

«Із позицій Конституції ми мусимо контролювати президента і не маємо відкладати такі речі на кращий час», – наголосив Фішер.

Він також оприлюднив на своєму особистому сайті 43-сторінковий «Аналіз дій і вчинків Мілоша Земана на посаді президента республіки», в якому висловлює до нього численні претензії і подає обґрунтування цих претензій. За словами Фішера, він ознайомив із цим звітом членів комітету з питань безпеки.

«Я вже давно вважаю дії Мілоша Земана за несумісні з Конституцією. Вершиною цього стала його поведінка під час кризи навколо нападу в Врбетицях. Тому на сьогоднішнє засідання сенатського комітету з закордонних справ і безпеки я підготував пункт про нездатність Мілоша Земана виконувати посадові функції. Рішення було ухвалене. Сьогоднішнє засідання – це перший крок, наступного тижня я запропоную внести цей пункт на розгляд Сенату»

У канцелярії президента Чехії у відповідь назвали пропозицію сенатського комітету «цілком брехливим нападом організованого угруповання сенаторів на президента республіки, нападом на конституційний лад, свободу і демократію». Речник президента Їржі Овчачек заявив також, що цей крок групи сенаторів «викликає серйозну підозру у скоєнні кримінального злочину… – підривної діяльності проти республіки».

За чеським законодавством, у разі, якщо Сенат, верхня палата парламенту, підтвердить пропозицію позбавити президента посади, остаточний вердикт щодо нездатності президента виконувати посадові обов’язки має винести нижня Палата депутатів.

Мілош Земан останнім часом зазнає значної критики через низку своїх заяв і дій – багато з яких, кажуть коментатори й політики, суперечать законам і Конституції Чехії, або просто є облудними.

Серед таких найгучніших заяв були, зокрема, його твердження, нібито в справі про вибухи на складах озброєнь у місцевості Врбетиці наприкінці 2014 року досі розслідуються кілька версій, а не одна-єдина, а саме що ті вибухи влаштували агенти російської військової розвідки, відомої як ГРУ. Тоді ці слова Земана спростували і міністр внутрішніх справ, і прем’єр-міністр Чехії.

Земан також у низці інтерв’ю приписував собі повноваження, яких він не має, відповідно до Конституції країни. Крім того, обурення громадськості викликало рішення Земана заборонити працівникам його канцелярії спілкуватися з журналістами кількох засобів інформації, які раніше публікували журналістські розслідування щодо дій президента і його оточення.

Іще одним приводом для критики стало те, що Земан, відомий своїми проросійськими поглядами, став активно втручатися в ті галузі чеської політики, зокрема в зовнішню політику, на які він також не має конституційних повноважень, які в Чехії для голови держави досить обмежені. Серед таких дій йому пригадують, зокрема, вимоги негайно схвалити в Чехії не схвалену в ЄС російську вакцину від COVID-19 «Спутнік V» і якнайшвидше починати вакцинування нею.