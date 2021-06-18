У Москві продовжили обмеження через COVID-19, закривають фан-зони до Євро-2020

Мер столиці Росії Москви Сергій Собянін оголосив про продовження обмежень, пов’язаних із черговим спалахом COVID-19 і запроваджених цього тижня, до 29 червня.

Собянін також оголосив про закриття фан-зони до Євро-2020 і заборону збиратися на масові події групами в понад тисячу людей.

«Ми всіх попереджали. Будь ласка, на стадіонах, у великих концертних залах будьте акуратніші, дотримуйтеся вимог. І що? На танцполах натовпи радісних людей. Я не хотів цього робити, але доведеться. З сьогоднішнього дня обмежимо розважальні заходи максимум 1000 людьми. Це означає , що театри і кіно зможуть працювати. А масові видовищні заходи ми на час зупинимо. Танцполи і фан-зони для вболівальників теж доведеться закрити», – написав мер Москви у своєму блозі.

Організаціям громадського харчування заборонено працювати з 23:00 до 6:00, закриті дитячі ігрові й спортивні майданчики, фудкорти і зоопарки.

Від 19 по 29 червня в Москві у рамках експерименту відкриють ресторани і кафе, «вільні від коронавірусної інфекції», які в тому числі зможуть працювати в нічний час.

У такі заклади зможуть ходити тільки люди, у яких є сертифікат про те, що вони вакциновані. У заклади будуть пускати по QR-коду. Експеримент проведуть «у півтора-двох десятках ресторанів».

Режим неробочих днів, оголошений з 12 по 20 червня на тлі погіршення ситуації з коронавірусом у Москві, завершиться 21 червня.

17 червня Собянін попередив про «тимчасові, але жорсткі обмеження» через зростання захворюваності на COVID-19. Мер Москви зазначав, що до ранку 18 червня в місті можуть за добу виявити коронавірусну інфекцію в рекордних дев’яти тисяч осіб.

Влада Москви розглядає можливість запровадження нового локдауну, але рішення поки що не ухвалили, писав Forbes із посиланням на джерела, близькі до мерії. За повідомленням, влада обговорює локдаун з 20 червня для невакцинованих, проте точне рішення будуть ухвалювати, виходячи зі статистики по хворих на COVID-19, розмови з представниками бізнесу і статистики по вакцинації проти COVID-19.

16 червня влада Москви і Підмосков’я зобов’язала вакцинувати не менше ніж 60% працівників сфер послуг, освіти, транспорту, житлово-комунального господарства, а також державних службовців.

Влада заявляє, що штам коронавірусу «Дельта», поширений в Індії, призвів до спалаху в Росії.

Як вважають, цей штам швидше поширюється, і, за деякими даними, призводить до більшого числа шпиталізацій.

У Росії, за офіційними даними, загалом виявили понад 5,2 мільйони випадків коронавірусної інфекції, близько 128 тисяч людей померли. Справжнє число захворілих і померлих вважають значно вищим.