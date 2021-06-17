Австралія не щепитиме вакциною AstraZeneca людей у віці до 60 років

Австралія рекомендуватиме використання вакцини від COVID-19 AstraZeneca тільки для людей старше 60 років. Про це 17 червня повідомив міністр охорони здоров’я країни Грег Гант.

В Австралії використали 3,3 мільйона доз вакцини. З цим пов’язують 60 випадків утворення тромбів, двоє людей загинули.

Як наголосив Гант, уряд Австралії «ставить безпеку понад усе».

За його словами, останні дослідження свідчать про більш високий ризик виникнення синдрому тромбоцитопенії у віковій групі 50-59 років.

У квітні Австралія вже обмежила використання цієї вакцини для вікової групи від 50 років.

Окрім AstraZeneca Австралія також використовує американську вакцину Moderna та американо-німецьку Pfizer.

Завдяки жорстким локдаунам під час будь-якого спалаху епідемії Австралії вдалося суттєво обмежити кількість інфікованих. У країні зареєстрували менш ніж 30,3 тисячі випадків COVID-19, померли 910 людей.

У квітні агентство, що відповідає за безпеку ліків у Європейському союзі, а також відповідне державне відомство у Великій Британії заявили про визнання ознак можливого зв’язку між щепленнями від коронавірусу вакциною AstraZeneca та рідкісними випадками незвичайних проблем зі згортанням крові.