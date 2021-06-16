Свідоцтво про вакцинацію, «ковідний паспорт» і сертифікат вакцинації. Пояснюємо, в чому різниця

Той, хто отримав дві дози вакцини проти COVID-19, може отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію – документ, в якому міститься інформація про зроблене щеплення і який відповідає міжнародним медико-санітарним нормам. Де і як його можуть отримати українці, який термін його дії і чим він відрізняється від інших «пандемічних» документів?

Свідоцтво лише у паперовому вигляді

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна отримати:

одразу після щеплення другою дозою вакцини;

у сімейного лікаря.

Повністю вакцинованим особам документ видається лише у паперовій формі, пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я.

Документ заповнюється англійською (як варіант французькою), а також українською мовами і дійсний протягом 1 року з можливістю продовження. Люди, яким протипоказане щеплення проти коронавірусу через стан їхнього здоров’я, замість свідоцтва отримають письмове пояснення, яке також буде перекладено на англійську мову.

Одеситка Олена Поволяєва разом із чоловіком вже мають на руках міжнародне свідоцтво про вакцинацію. «Сьогодні були на плановому обстеженні у сімейного лікаря. Взяли сертифікати про вакцинацію… Пишуть, що нас вакцинує Астра Зенека. І що сертифікати – міжнародна модель. Дві дози вакцини, серія, номер, дата», – написала вона у фейсбуці тиждень тому.

У розмові з Радіо Свобода Олена розповіла, що першу дозу щеплення вони з чоловіком отримали у березні за залишковим принципом.

«У нас багато медиків тоді відмовлялись від вакцинації. Ми записались у чергу, і буквально наступного дня нас запросили на щеплення. Перший раз нам довелося годину чекати, а за другим уколом, який ми зробили в кінці травня, взагалі не було жодної людини», – каже Олена.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію видала сімейна лікарка.

Чоловік мав летіти по справах у Болгарію, взяв із собою цей документ. Йому вже не треба було проходити ПЛР-тестів

«Ми саме прийшли до лікарки на прийом з дитиною і запитали, чи можна отримати документ про вакцинацію. За 5 хвилин вона нам виписала його. Проте наскільки я чула, то не всі лікарі знають, як це робиться або ж не мають бланків.

У свідоцтві написано, що ми щепленні Astra Zeneca, Covishield там взагалі не згадується. Чоловік мав летіти по справах у Болгарію, взяв із собою цей документ. Йому вже не треба було проходити ПЛР-тестів», – розповіла жінка.

Угорщина стала першою країною Євросоюзу, з якою Україна домовилась про визнання міжнародних свідоцтв про вакцинацію. Про це у своєму твітері повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Подорожувати з свідоцтвами про повну вакцинацію українці можуть також до Туреччини і Молдови.

У чому відмінність?

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, втім, не варто плутати з іншим документом – «ковідним сертифікатом» (або ж «ковідний паспорт», «зелений сертифікат», «сертифікат вакцинації»). Він розробляється згідно з вимогами Євросоюзу і ВООЗ та має запрацювати в Україні з 1 липня.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій, цей документ також дозволить українцям вільно мандрувати країнами Євросоюзу під час пандемії.

Вакцинація дає додаткові бонуси, щоб не йти на ізоляцію і ПЛР-тести

«Тут я хочу розвіяти тривоги певної частини наших громадян, що без вакцинації їм буде заборонено в’їзд до держав Євросоюзу. Це неправда. Просто вакцинація дає додаткові бонуси, щоб не йти на ізоляцію і не проходити ПЛР-тести. Дві дози вакцини дають вільний перетин кордону», – наголосив імунолог.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

- існує лише в паперовому вигляді;

- засвідчує наявність у людини двох доз вакцини проти COVID-19;

- можна отримати в центрах щеплення або у сімейного лікаря;

- дійсне під час перетину кордону з тими країнами, які визнали це свідоцтво.

«Ковідний сертифікат» (або «ковідний паспорт»)

- видаватиметься в електронному і паперовому варіантах. Електронний матиме QR-код;

- міститиме більш повну інформацію про пацієнта: яку вакцину отримав під час щеплення, які результати ПЛР-тестів, чи хворів на коронавірус

- буде розроблений у двох варіантах – для внутрішнього використання в Україні і для виїзду за кордон.

Екстрена вакцина

Нині Україна використовує три вакцини проти COVID-19: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac від Sinovac Biotech.

Всі вони визнані ВООЗ як вакцини «для екстреного використання», наголошує Федір Лапій, тобто, отримавши ці вакцини, людина «не має зазнавати перешкод від час перетину кордону». За його словами, наразі вакцина китайського виробника перебуває на розгляді щодо її використання також у країнах Євросоюзу.