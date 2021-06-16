Коронавірус: понад 62,5 тисяч людей вакцинувалися за добу в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби щеплення в Україні отримала 62 591 людина.

«Одну дозу отримали 35 462 людини, повністю імунізовані - 27 129 людей. Протягом доби працювали 515 мобільних бригад і 908 пунктів щеплення. Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 692 404 людини», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 1 543 265 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 543 263 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 287 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 831 147 щеплень.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 847 пацієнтів.