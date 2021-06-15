Перетнув українсько-польський кордон і вакцина на вибір – Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen

ЛЬВІВ – Українці, які їдуть на роботу чи навчання у Польщу, можуть отримати протикоронавірусну вакцину неподалік українсько-польського кордону. На сьогодні, як повідомив Радіо Свобода ініціатор вакцинування – польська фірма «Медик» – працює п’ять мобільних груп, зокрема, неподалік пунктів пропуску в Медиці, Гребенному, Корчові, Дорогуську.

Чи зможуть українці отримати другу дозу вакцини в Україні, якщо першу зробили у Польщі? Які зміни запроваджені при перетині кордону з ЄС?

Недавно польська сторона змінила правила перетину кордону – зробити швидкий тест на виявлення COVID-19 можна лише у Польщі. Неподалік кордону працюють медики і за 130 злотих, а це понад 940 гривень, можна пройти тест і одразу ж результати мають вводити у спеціальну систему. Якщо людина здорова, то не перебуватиме на самоізоляції протягом двох тижнів. Якщо ж виявлено COVID-19, то така особа повертається в Україну або ж може пробути на ізоляції в Жешуві. Ще донедавна громадяни України могли перетнути кордон із ПЛР-тестом чи тестом на антиген, зробленими в Україні.

Якщо при тестуванні на COVID українці, які їдуть на роботу (відповідно мають підтверджуючі документи) чи на навчання, виявляють бажання провакцинуватися, то тест на 100 гривень для них дешевший. Облаштовані мобільні місця для щеплення з 10 червня. Медики у них працюють цілодобово. Платне тестування і безкоштовне щеплення проводить приватний медичний центр «Медик» із Жешува. Пропонують на вибір вакцини, сертифіковані в Європейському союзі – Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen.

Робимо для посилення безпеки

«Окрім тесту щодо виявлення COVID -19, вакцинуємо українців, які їдуть у Польщу на науку, роботу, робимо це разом для посилення безпеки для українців і поляків, також і для інших іноземців, які перетинають кордон», – каже Радіо Свобода директор медичного центру «Медик» Станіслав Мазур.

Перед вакцинуванням українці заповнюють анкету, отримують е-направлення. Після щеплення протягом 15 хвилин перебувають під контролем медика. Вакцинованій особі надають скерування на другу дозу, якщо обрала вакцину Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Згідно з рішенням польського уряду, наступну дозу можна отримати в будь-якому місці у Польщі, показавши лише документ. Кожна провакцинована особа занесена у загальну базу даних.

Можна отримати другу дозу вакцини в Україні

Однак другу дозу вакцини можна отримати і в Україні, про це заявила Радіо Свобода Наталія Іванченко, керівниця Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Треба зголоситись до сімейного лікаря

«Ті люди, які отримали першу дозу вакцини у Польщі, другу можуть зробити в Україні. Треба зголоситися до сімейного лікарня і показати документ про щеплення», – заявила Наталія Іванченко.

За словами Наталії Іванченко, мешканці Львівщини почали активніше вакцинуватись, щоб подорожувати за кордон. На сьогодні, як інформує Міністерство закордонних справ України, повністю вакциновані українці, які мають відповідне свідоцтво, можуть вільно їхати в Угорщину і Молдову, без тестів на виявлення COVID. Угорщина на сьогодні перша країна, з якою Україна домовилась про визнання свідоцтва про вакцинацію. Такі домовленості будуть і з іншими державами.

«Людям, які отримали дві дози вакцини, надають сертифікат про те, що вони вакциновані, а це роздрукований бланк, де вказані дві дози щеплення і яка саме вакцина. І тоді можуть перетинати кордон із країнами, які вимагають такий сертифікат», – говорить Наталія Іванченко.

Особи, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19, за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, інформує МЗС України. Свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря, для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону.

Україна використовує три протикоронавірусні вакцини – Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників і CoronaVac від Sinovac Biotech. Усі вони отримали дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров’я на екстрене використання.

Втім, якщо, для прикладу, в Польщі, за офіційними даними, на сьогодні повністю вакциновані понад 9 млн осіб, то в Україні – близько 240 тисяч. Загалом у Польщі провели 23 мільйони щеплень, а в Україні – понад 1 млн 700 тисяч.

У Львові провакциновано більше ніж 50 тисяч мешканців, а це менше від 7% загальної кількості населення. Другу дозу вакцини отримали лише 3 тисячі львів’ян.

Найбільше охочих сьогодні у Львівській області вакцинуватись Pfizer. Втім, цією вакциною щеплюють лише освітян, які працюють у приймальних комісіях при вступі, і медиків. Місцеві органи влади формують списки охочих щепитись Pfizer, коли надійде більша партія цієї вакцини, то запрошуватимуть у центри щеплення людей, повідомили Радіо Свобода у Львівському обласному лабораторному центрі.

Зараз у Львові працюють стаціонарні пункти вакцинування при медичних закладах, є мобільні групи, а у вихідні працює три додаткові центри для щеплення.