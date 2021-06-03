Хорватія пом’якшує умови в’їзду – посол

Хорватія пом’якшує умови в’їзду до країни, повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

«Тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування», – написав він у твіттері.

За даними українського посольства, крім того, підставою для в’їзду до Хорватії може бути:

швидкий тест на антиген, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до моменту перетину хорватського кордону;

сертифікат про щеплення, який підтверджує вакцинацію особи від COVID-19, яка була щеплена другою дозою вакцини (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) не пізніше ніж за 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію.

Якщо особа одужала від COVID-19 протягом останніх 180 днів, має відповідне підтвердження (медичну довідку, чи позитивний ПЛР-тест чи швидкий тест на антиген (RAT)) і була вакцинована принаймні однією дозою вакцини, вона звільняється від необхідності пред’явлення негативного ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген на шість місяців після вакцинації.

За відсутності одного з вищезазначених документів в’їзд до Хорватії може бути дозволений за умови зобов’язання перебування на самоізоляції до здачі тестів на території Хорватії за свій кошт.

Після отримання результатів тестів особа звільняється від самоізоляції. За відсутності можливості здачі тестів самоізоляція триває 10 днів.

Діти до 12 років звільняються від обов’язку тестування, якщо подорожують з батьками/опікунами, які мають негативний результат ПЛР-тесту, швидкого тесту на антиген чи підтвердження лікаря, що особа хворіла на COVID-19.

Такі правила діятимуть від 2 до 15 червня.