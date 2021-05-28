Хорватія купує у Франції військові літаки майже за мільярд євро

Влада Хорватії ухвалила рішення про купівлю 12 французьких військових літаків типу «Ф3Р Рафал», повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Премʼєр-міністр Андрей Пленкович заявив, що ціна становить 999 мільйонів євро.

За його словами, цією угодою «змінюється стратегічна сила країни», а «національна безпека піднімається на рівень, якого досі не було».

Голова уряду в Загребі заявив, що йдеться про «найбільшу інвестицію з метою забезпечення тривалого миру й безпеки хорватських громадян».

Хорватський уряд повідомив, що кошти сплатять до 2025 року, і що хорватські пілоти й військові фахівці пройдуть відповідні навчання у Франції.

Хорватські ЗМІ зазначають, що країна нарешті позбавляється від застарілих радянських «мігів» і «стає першою військовою силою в регіоні». Поряд із французькими, хорватський уряд розглядав і купівлю винищувачів нового покоління від виробників зі США, Швеції й Ізраїлю.

Посольство США в Загребі оприлюднило повідомлення, в якому зазначається, що Вашингтон підтримує угоду й вважає, що його «союзниця Хорватія стане ще сильнішою».

Колишня югославська республіка Хорватія стала членом Північноатлантичного альянсу в 2009 році, через чотири роки вступила до Європейського союзу.