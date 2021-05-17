Словенія й Хорватія виступають за спільну євроінтеграцію шести країн західних Балкан

Лідери шести країн Західних Балкан, за підтримки членів Європейського союзу (ЄС) Словенії й Хорватії, на саміті в Словенії виступили за співробітництво й взаємну підтримку на європейському шляху, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Ініціативу для такого співробітництва Албанії, Північної Македонії, Чорногорії, Косова, Боснії і Герцеґовини й Сербії 2010 року порушили уряди в Заґребі й Любляні. Цьогорічна зустріч проходила в державній резиденції Брдо неподалік Любляни 17 травня.

Співрозмовниками господарів саміту Борута Пахора й Зорана Мілановича були президент Албанії Ілір Мета, президент Косова Вйоса Османі, глава Північної Македонії Стево Пендаровські, чорногорський президент Міло Дюканович, сербський лідер Александар Вучич й члени Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додик, Шефік Джаферович й Жельо Комшич.

Учасники дійшли згоди щодо розширення економічного співробітництва та щодо спільних заходів у боротьби проти пандемії COVID-19. Сербія й цим разом заблокувала ухвалення спільної декларації про незмінність кордонів, оскільки белградська влада вимагає уточнити, що йдеться про кордони з часу, коли Косово було провінцією у складі Сербії. Косово проголосило незалежність в односторонньому порядку в лютому 2008 року. З-поміж учасників саміту Республіку Косово визнали Словенія, Хорватія, Албанія, Північна Македоні й Чорногорія.

Президент Словенії Пахор на завершення саміту заявив, що найкраще було б, коли би країни Західних Балкан разом вступили до ЄС. Наразі на шляху до Євросоюзу найбільше перешкод подолали Албанія, Північна Македонія й Чорногорія. Згадані країни стали й членами Північноатлантичного альянсу (НАТО).