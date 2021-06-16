Єврокомісія погодила перші плани відновлення після пандемії – кошти отримають Португалія та Іспанія

Європейська комісія погодила перші два національні плани відновлення, що отримають кошти з багатомільярдного фонду відновлення після пандемії COVID-19. 16 червня погодження отримали пропозиції Іспанії та Португалії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про «зелене світло» планам двох країн у Мадриді. Іспанський уряд вимагає 140 мільйонів євро (170 мільярдів доларів) грантів та позик для свого «плану відновлення та стійкості».

Фон дер Ляєн високо оцінила намір прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса використати 40 відсотків коштів для переходу на зелену енергетику, назвавши його «грандіозним».

«Ці реформи, я глибоко переконана, дозволять Іспанії вийти з пандемії сильнішою, ніж будь-коли раніше», – сказала голова Єврокомісії.

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Крім того, Португалія отримає 16 мільярдів євро фінансування.

Санчес назвав це «історичним днем» для Іспанії та Європи.

«Затверджені сьогодні плани для Португалії та Іспанії відкривають двері для нового шляху... спільної роботи та реагування на виклики, з якими ми стикаємось як спільноти», – заявив голова іспанського уряду.

Фон дер Ляєн 17 червня вирушає до Греції та Данії в рамках свого туру по більшості столиць 27 країн-членів Європейського Союзу.

План відновлення ЄС «Наступне покоління» на 750 мільярдів євро був розроблений рік тому для сприяння відновленню держав блоку від наслідків пандемії COVID-19.

Лісабон, який наразі головує в Євросоюзі, пообіцяв зробити реалізацію цих планів пріоритетом, щойно вони отримають схвалення комісії.