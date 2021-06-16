У ЄС кажуть про необхідність «відтіснити» Росію

У Європейському союзі заявляють про необхідність «відтіснити, стримати і прибрати до рук» Росію.

Як сказав журналістам у Брюсселі голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, «поновлення партнерства, яка дало б нам можливість реалізувати повний потенціал близької співпраці з Росією, залишається в віддаленій перспективі».

«Тож ЄС мусить бути реалістичним і готуватися до подальшого погіршення наших відносин із Росією», – сказав верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки перед початком саміту президентів США і Росії в швейцарській Женеві.

Боррель виступив із цією заявою, представляючи звіт із подробицями пропонованої стратегії розбудови «більш передбачуваних і стабільних відносин» із Москвою.

«Знову і знову Європейський союз засвідчує єдність, незважаючи на намагання Росії розділити нас, – сказав Боррель. – І ця єдність залишається нашою найбільшою перевагою, яка має стати ще міцнішою».

Керівники країн ЄС мають обговорити цей звіт на своєму саміті наступного тижня, на якому вони, зокрема, шукатимуть спільного підходу до Росії посеред розбіжностей поміж деякими країнами-членкинями Євросоюзу щодо того, як вести справи з президентом Росії Володимиром Путіним.

Пропонована стратегія містить деталі майбутніх відносин Брюсселю з шістьма країнами-учасницями програми ЄС «Східне партнерство» – Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.

Євросоюз «рішуче відкидає домагання Росії на привілейовану сферу впливу» в цих країнах, мовиться в документі.

«Східні партнери мають повне суверенне право вільно формувати обшир і глибину їхніх відносин із ЄС та іншими міжнародними гравцями», – мовиться в звіті.

У ньому також згадано, що влада Росії «продовжує свою конфронтаційну політику, вдаючись до інструментів «м’якої» і «твердої» політики з метою чинити тиск» на інші країни.

У результаті, мовиться в документі, Євросоюз буде продовжувати «зміцнювати здатність східних партнерів витримувати такий тиск завдяки двостороннім домовленостям», серед яких угоди про асоціацію з ЄС та інші торговельні угоди.

Також, мовиться у звіті, ЄС буде продовжувати й «важливу фінансову підтримку» країн «Східного партнерства» й інших країн, зосереджуючись на «необхідних реформах у галузях економіки, врядування і верховенства права, «зелених» і цифрових перетворень та інклюзивних суспільств».

Відносини між Росією і Європейським союзом, значно погіршені з 2014 року внаслідок окупації Росією українського Криму і її гібридної агресії проти України на частині Донбасу, продовжували погіршувати далі через дії Москви – наразі востаннє через арешт критика Кремля Олексія Навального, через який ЄС запровадив щодо Росії нові санкції, а Москва відповіла своїми заходами щодо посадовців у Брюсселі.