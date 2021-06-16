У ЄС і США розкритикували Угорщину за закон про заборону інформації про ЛГБТ в школах

У Європейському союзі заявили, що вивчать ухвалений у країні-членкині ЄС Угорщині суперечливий закон, що забороняє обговорювати і поширювати в школах інформацію на теми гомосексуальності чи зміни гендеру, яка, на думку влади країни, може позитивно висвітлювати такі теми. Занепокоєння щодо нього висловили й у США.

Як сказала речниця Європейської комісії Дана Спінанц, там планують розглянути цей закон детальніше. «Ми не маємо наміру вагатися, ми висловимо свої погляди й думки. Але ми маємо обґрунтувати їх детальним розглядом того, що саме міститься в цьому законі і які з ним будуть проблеми», – сказала вона.

«Від того, що ми з’ясуємо, й буде залежати те, що ми зробимо», – додала речниця.

Іще напередодні ухвалення закону єврокомісарка з питань рівності Гелена Даллі попереджала, що його запровадження може призвести до того, що Євросоюз застосує щодо Угорщини санкції – обмеження фінансування. «Якщо ви не підтримуєте цінності демократії й рівності, що є цінностями Євросоюзу, ви не маєте права отримувати гроші від нього», – сказала єврокомісарка в інтерв’ю агентству Reuters.

За її словами, такий захід – відмову надавати кошти від ЄС – застосовували щодо кількох регіонів Польщі, які оголошували себе «вільними від ЛГБТ», і принаймні один із них завдяки цьому змінив своє рішення.

Також у Державному департаменті США заявили, що новий угорський закон «викликає занепокоєння» щодо «свободи вираження» і містить обмеження, «яким не місце в сучасному суспільстві».

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив на захист нового закону. «Немає важливішого завдання, ніж захист дітей. Так, діти мають бути захищені від педофілів», – сказав він у перебігу візиту 16 червня до Словаччини.

Законодавчі зміни, що їх критики називають нападом на права ЛГБТ, прив’язали в Угорщині до ширшого законопроєкту, який має значно більшу підтримку, – про суворе покарання за педофілію, – щоб опонентам було важче виступити проти них.

Як наголошують критики, це хибно пов’язує педофілію з питаннями ЛГБТ.

14 червня у столиці Будапешті зібралися тисячі демонстрантів, щоб засудити законопроєкт і домагатися зняття його з розгляду.

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович теж закликала парламент Угорщини відхилити документ.

Документ, також іще на стадії законопроєкту, також критикувала доповідачка Європейського парламенту про становище в Угорщині Ґвендолін Дельбос-Корфільд. «Посилання на захист дітей як на підставу виокремити ЛГБТ-людей шкодить усім дітям Угорщини», – заявляла вона.

Уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана заявляє, що закон потрібен для того, щоб захистити «право дітей на гендерну ідентичність, отриману при народженні».

Закон, що його ухвалив 15 червня парламент Угорщини, контрольований владною в країні правопопулістською консервативною антиліберальною партією Орбана «Фідес», запроваджує заборону обговорювати і поширювати в школах інформацію на теми гомосексуальності чи зміни гендеру, яка, на думку влади, може позитивно висвітлювати такі теми. Вона стосується книжок, фільмів та іншої інформації, доступної дітям і молоді, в яких сексуальність змальовується інакше, як між різними статями.

Закон також забороняє змальовувати гомосексуалів чи трансгендерів як нормальних людей.

Крім того, документ визначає перелік організацій, яким дозволено вести в школах сексуальну освіту.