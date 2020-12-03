Угорський політик залишив консервативну партію «Фідес» на тлі скандалу з «секс-вечіркою»

Угорський політик Йожеф Саєр 3 грудня вийшов з консервативної партії прем’єра Віктора Орбана «Фідес» на тлі скандалу з його участю у «секс-вечірці» (як її називають медіа) в порушення коронавірусних обмежень.

Оголошенню про вихід з партії передувало визнання Саєром того, що він був присутній на приватному заході в Брюсселі 27 листопада. Тоді ж стало відомо, що він залишить Європарламент.

«Дії нашого депутата несумісні з цінностями нашого політичного об’єднання», – наголосив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Також він сказав, що партія не забуде і не відмовиться від результатів 30-річної роботи Саєра, але те, що він зробив, не має виправдання.

Саєр був членом Європейського парламенту з моменту приєднання Угорщини до Європейського союзу у 2004 році. Він був заступником голови Європейської народної партії до 2019 року.

Партія «Фідес» заявляє, що виступає за так звані традиційні християнські цінності й жорстко виступає проти ЛГБТ-спільноти. Сам Саєр був одним із авторів поправок до Конституції Угорщини, яка тепер визнає лише шлюби між чоловіком і жінкою.