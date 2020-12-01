Член Європарламенту з Угорщини подав у відставку після участі в «секс-вечірці»

Член Європейського парламенту з Угорщини подав у відставку після участі в «секс-вечірці» в бельгійському Брюсселі під час карантину.

Йозеф Шаєр, член партії «Фідес» прем’єра Угорщини Віктора Орбана, заявив, що співпрацює з поліцією.

За даними ЗМІ, 27 листопада поліція увірвалася на вечірку, на якій були присутні дипломати та член Європейського парламенту.

«Я був там. Після того, як поліція запитала про мою особу, оскільки я не мав з собою свого ID, я повідомив, що є членом Європейського парламенту», – розповів Шаєр.

1 грудня поліція повідомила, що перехожий бачив чоловіка, який «втікає через канаву», маючи руки в крові. Ймовірно, це був Шаєр. Травму він міг отримати, коли намагався залишити місце подій.

Шаєр запевняє, що не вживав жодних препаратів. Коментуючи пігулку екстазі, яку знайшли в його рюкзаку, політик запевнив, що нічого не знає про неї.

Він висловив жаль з приводу порушення карантинних обмежень і назвав свій «проступок» «суто особистим».

Шаєр був членом Європейського парламенту з моменту приєднання Угорщини до Європейського союзу у 2014 році. Він був заступником голови Європейської народної партії до 2019 року.