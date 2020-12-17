Угорщина порушила європейське право, відмовивши в притулку мігрантам – суд ЄС

Верховний суд Європейського Союзу 17 грудня постановив, що Угорщина порушила закон, не дозволивши деяким іммігрантам шукати притулку та переселяючи їх до транзитних таборів.

Європейська комісія – орган виконавчої влади блоку, що складається з 27 членів – раніше розпочала судові провадження через закон про притулок, ініційований правим урядом прем’єр-міністра Віктора Орбана у 2015 році, на піку міграційної кризи, коли в Європу в’їхало понад 1 мільйон людей.

Коли десятки тисяч мігрантів рухались через Балкани, антимігрантський уряд Орбана встановив паркани з колючим дротом, а також розширив використання законних винятків через «кризову ситуацію, спричиненої масовою міграцією», для створення двох транзитних зон, де утримувалися біженці.

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Європейський суд (ЄС) ухвалив більшу частину вимог Єврокомісії, встановивши, що угорські органи не дотримувалися ухвалених блоком норм.

«Угорщина не виконала своїх зобов’язань, передбачених законодавством ЄС, у сфері процедур надання міжнародного захисту», – заявив суд ЄС.

Суд встановив, що Угорщина не дозволяла особам, які шукали притулку, залишати місця утримання під час розгляду їхніх справ, і не запропонувала особливого захисту для дітей чи вразливих груп.

Якщо прохання про надання притулку відхиляли, в деяких випадках зазначено, що «цих громадян поліція примусово випроваджувала за огорожу, встановлену в кількох метрах від кордону із Сербією (як не є сленом ЄС), до смуги землі, позбавленої будь-якої інфраструктури».

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Ці дії були визнані порушенням директиви ЄС, що встановлює заходи безпеки при вивезенні нелегальних іммігрантів.

«Обмеження доступу до процедури міжнародного захисту, незаконне затримання прохачів про цей захист у транзитних зонах та переміщення громадян третіх країн, які в’їхали незаконно, до прикордонної зони без дотримання гарантій щодо процедури повернення, є порушенням законодавства ЄС», – зазначив суд у своєму пресрелізі.

Уряд Орбана вже стверджував, що держави повинні мати контроль над власними кордонами, і звинувачував Європейський Союз у спробі змусити його прийняти масову імміграцію.

Орбан часто стверджував, що мігрантів з Близького Сходу та Африки потрібно тримати ззовні, аби зберегти християнсь

кий характер угорської культури.