США та ЄС заявили про важливість незалежних відбіркових комісій в оновленні судової влади України

Незалежні експерти у складі відбіркових комісій, які обирають і перевіряють посадових осіб для судової системи та антикорупційних установ України, дадуть змогу досягти змін для оновлення судової влади України, заявило посольство США та делегація ЄС в Україні.

«Залучення незалежних експертів відповідає міжнародним стандартам: їх роль є тимчасовою (але вирішальною) і виправдана надзвичайними обставинами історичного шансу, отриманого Україною, зробити рішучий крок до свого призначення як сучасної європейської держави», – йдеться в спільній заяві посольства США та делегації ЄС в Україні, розміщеній на сайті американського посольства.

Посольство США та делегація ЄС вважають, що однією з найважливіших передумов успіху в боротьбі з корупцією і в судовій реформі є роль незалежних експертів, призначених міжнародними партнерами України, в комісіях, які обирають і перевіряють посадових осіб для судової системи та антикорупційних установ України.

«Оскільки ці комісії гарантуватимуть, що на посаді майбутніх суддів України, спеціального антикорупційного прокурора і директора НАБУ, тобто тих, хто притягатиме до відповідальності корупціонерів, будуть обрані кандидати з високою професійною компетентністю і чеснотою, вони відіграють важливу роль у формуванні долі України», – йдеться у заяві.

Дипломати вказують, що роль незалежних експертів стала одним із найважливіших питань у дискусіях про майбутній порядок денний реформ в Україні.

«Незалежні експерти загрожують тим, хто виграє від наявної системи і прагне зберегти контроль над важелями влади в Україні. Україна довела успішність такої моделі реформ, яка забезпечує, що комісії служать українському народові, а не корисливим інтересам, які прагнуть його контролювати. Поточний конкурс на керівництво САП є доказом того, що вирішальна роль незалежних експертів у процесі відбору є надзвичайно важливою для забезпечення ухвалення рішень на основі заслуг, а не політичної мотивації», – йдеться в заяві.

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В документі наголошується, що Венеціанська комісія чітко заявила, що «надання міжнародним членам переважного голосу у разі рівності голосів після повторного голосування є прийнятним з точки зору національного суверенітету, враховуючи, що остаточні рішення залишаються за органом, який призначає».

«Поточні законопроєкти, в тому числі про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, які зараз перебувають у парламенті, повинні бути узгоджені з рекомендаціями Венеціанської комісії до їх другого й остаточного читання», – мовиться в заяві.

Країни Заходу регулярно закликають Україну успішно провести судову реформу та забезпечити незалежність антикорупційних органів.