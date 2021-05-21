США та ЄС обговорили з Разумковим та Смирновим судову реформу та НАБУ

Представники Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу обговорили з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та заступником голови Офісу президента України Андрієм Смирновим реформування Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та НАБУ, повідомило посольство США в Україні.

«Зробити це правильно є надзвичайно важливим для правосуддя в Україні. Ми продовжуємо закликати українську владу виконувати свої зобов’язання дотримуватись рекомендацій Венеціанської комісії щодо гарантування тимчасової, але суттєвої ролі незалежних експертів у цих органах», – заявили в посольстві США.

У дипломатичному представництві наголосили, що незалежні експерти – «єдиний спосіб захистити ці органи, що відповідають за нагально необхідні судові реформи та боротьбу з корупцією, від зловмисного впливу».

«Чому? Тому що такі експерти не мають конфлікту інтересів, упереджень чи якихось завдань, відмінних від захисту громадського блага», – розповіли в посольстві.

Країни Заходу регулярно закликають Україну успішно провести судову реформу та забезпечити незалежність Антикорупційних органів.