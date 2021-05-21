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21 травня 2021, Київ 22:51
Новини | Політика

США та ЄС обговорили з Разумковим та Смирновим судову реформу та НАБУ

«Ми продовжуємо закликати українську владу виконувати свої зобов’язання дотримуватись рекомендацій Венеціанської комісії щодо гарантування тимчасової, але суттєвої ролі незалежних експертів»

Представники Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу обговорили з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та заступником голови Офісу президента України Андрієм Смирновим реформування Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та НАБУ, повідомило посольство США в Україні.

«Зробити це правильно є надзвичайно важливим для правосуддя в Україні. Ми продовжуємо закликати українську владу виконувати свої зобов’язання дотримуватись рекомендацій Венеціанської комісії щодо гарантування тимчасової, але суттєвої ролі незалежних експертів у цих органах», – заявили в посольстві США.

У дипломатичному представництві наголосили, що незалежні експерти – «єдиний спосіб захистити ці органи, що відповідають за нагально необхідні судові реформи та боротьбу з корупцією, від зловмисного впливу».

«Чому? Тому що такі експерти не мають конфлікту інтересів, упереджень чи якихось завдань, відмінних від захисту громадського блага», – розповіли в посольстві.

Країни Заходу регулярно закликають Україну успішно провести судову реформу та забезпечити незалежність Антикорупційних органів.

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