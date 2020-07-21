Кінцева домовленість країн ЄС щодо коронакризи: загальна сума допомоги склала 750 млрд євро

Лідери країн Євросоюзу домовилися про загальний пакет економічної допомоги дл подолання наслідків коронавірусної пандемії – він сягнув 750 мільярдів євро (або 860 мільярдів доларів). Обговорення в Брюсселі тривало до раннього ранку 21 липня.

Загальний бюджет ЄС на гранти та позики країнам, які найбільше постраждали від пандемії, сягнув безпрецедентних 1,1 трильйона євро на наступні сім років.

«Домовилися!» – прокоментував завершення переговорів президент Європейської ради Шарль Мішель.

Пізно увечері 20 липня лідери ЄС подолали одну з найбільших перешкод для компромісу, дійшовши згоди щодо часток безповоротних субсидій та позик у фонді. Сума субсидій наразі становить 390 мільярдів євро, позик – 360 мільярдів.

Нідерланди намагалися ветувати допомогу країнам, які відступають від економічних реформ. Проте зрештою дипломати повідомили про бажання цієї держави застосувати механізм «зупинки годинника», який дозволяє зупинити виплати на три місяці та переглянути їх.

Крім того, Польща та Угорщина погодилися на прив’язку допомогу з фондів ЄС до того, наскільки їхні уряди дотримуються принципу верховенства права, зокрема захищають свободу висловлювань та незалежність судової системи.

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За поточним планом, Європейська комісія може запропонувати країнам блоку вжити відповідних заходів, якщо помітить відхилення цих держав від демократичного курсу.​

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 27 травня представила план відновлення європейської економіки після пандемії коронавірусу. Брюссель пропонував створити фонд обсягом у 750 мільярдів євро, який додасться до вже запущених загальноєвропейських механізмів.

З цієї суми 500 мільярдів мали складати субсидії, а 250 мільярдів – кредити.

Скористатися допомогою зможуть всі країни блоку, якщо їхні плани з відновлення і реформ отримають схвалення.