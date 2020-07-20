Четвертий день переговорів ЄС щодо подолання коронавірусної кризи

Керівники 27 країн Європейського союзу змушені були продовжити бюджетні переговори і зібратися на четвертий день зустрічі у Брюсселі, щоб досягти згоди стосовно амбітного плану виходу з економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Рано вранці у понеділок, 20 липня, зустріч перервали, але вона має бути відновлена о 16-й годині того ж дня, повідомляє речник президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Головуючий на першому від початку пандемії саміті ЄС президент Європейської ради Шарль Мішель вказав учасникам, що треба діяти разом, щоб протистояти небувалій кризі.

На тлі суперечок про те, хто що отримає – криза з коронавірусом не минула. Кількість заражень у багатьох країнах зростає



Комісар ЄС із питань бюджету Йоганнес Ган нагадав, що «на тлі суперечок про те, хто що отримає – криза з коронавірусом не минула. Кількість заражень у багатьох країнах зростає. Настав час досягти угоди, яка дозволила б нам надавати дуже потрібну допомогу нашим громадянам та економікам». Країни Євросоюзу повинні вирішити, як краще використати величезний фонд, щоб Європа могла успішно вийти з найглибшої рецесії з часів Другої Світової війни.

Йдеться про 1,8 трильйона євро, що включають в себе бюджет ЄС на наступні 7 років разом з 750 мільярдами євро, які мали б бути позичені випуском облігацій на міжнародному фінансовому ринку.

Важливим питанням для керівників є те, яку частину позичених грошей краще розподілити у вигляді кредитів, а яку – у вигляді субсидій.

Найбільш уражені пандемією і порівняно бідніші країни півдня Європи наполягають на тому, щоб було більше субсидій, і щоб обов’язки виплат за позичені на ринках кошти лягали колективною відповідальністю на ЄС.

З Брюсселя повідомляють, що деякі промислові північні країни Євросоюзу, зокрема Австрія, Данія, Нідерланди, Швеція та Фінляндія наполягають на тому, щоб частка судбсидій була меншою, а також наголошують на жорсткішій фінансовій відповідальності кожної окремої країни.

Нідерландські політики та представники інших північних країн вказують, що вони у перерахунку на душу населення вносять до бюджету ЄС найбільше і зобов’язані відповідати перед своїми громадянами за витрату коштів.

Нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте напередодні визнав, що переговори були близькі до провалу.

Досягнення компромісу ускладнене також пропозиціями, щоб виділення європейських субсидій урядам було поставлене у залежність від того, як уряди дотримуються правил Євросоюзу.

Противники таких умов заявляють, що йдеться про неприйнятні політичні передумови.

Британські ЗМІ повідомляють, що президент Франції Емманюель Макрон, який закликає до більшої солідарності, в один із моментів буцімто бив рукою по столу і погрожував демонстративно вийти з переговорів.

Ідеально було б якби домовленість лідерів була амбітною, коли йдеться про розмір і компоненти плану… навіть якщо це забере трохи більше часу



Президент Центрального європейського банку Крістін Лаґард сказала, що вона проти поспішного рішення, досягнутого будь-якою ціною.

«Ідеально було б якби домовленість лідерів була амбітною, коли йдеться про розмір і компоненти плану… навіть якщо це забере трохи більше часу», – сказала вона агентству Reuters.

На зустрічі заборонені рукостискання, треба носити маски, якщо неможливо дотриматися соціальної дистанції.