Київ шукає підтримки ЄС у відродженні Донбасу – Reuters

Київ пропонує інвестиційний план на суму в багато мільярдів доларів для міст і підприємств уздовж лінії протистояння з російськими гібридними силами на сході України у сподіванні показати їхнім мешканцям, що зближення з Заходом приносить розквіт, повідомляє агентство Reuters.

Воно посилається на презентацію, яку представили посадовцям Європейського союзу в Брюсселі 28 травня і яку нині переглянуло й агентство. За презентацією, влада України хоче «економічної трансформації» промислових регіонів Донецької й Луганської областей, що не перебувають під окупацією.

Це допоможе реінтегрувати ці регіони в українську економіку, мовиться в презентації.

Конкретні цифри в ній не названі, але агентство цитує звіт американського аналітичного центру «Атлантична рада» (Atlantic Council), у якому 2016 року вартість відновлення регіону оцінювали в 20 мільярдів доларів.

У документі йдеться про те, що Київ хоче створити трастовий фонд під керівництвом однієї з міжнародних інституцій, щоб привабити консорціум інвесторів, які б вклали кошти в цих регіонах у різні галузі, від транспорту до сільського господарства. Він також мав би зібрати кошти донорів і кошти на адміністративні витрати, мовиться в презентації.

За документом, інвестори отримали б податкові пільги, а західні прихильники України мали б побачити переваги від реформування регіону з його застарілою промисловістю радянських часів.

Ця стратегія мала б покласти край вимкненням електроенергії, високому безробіттю, забрудненню довкілля в регіоні і відбудувати дороги й аеропорти. Але, зазначає агентство, така стратегія ризикована, враховуючи, що мирні домовленості не призвели до кінця бойових дій.

В Україні існує Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, яка була затверджена постановою Кабінету міністрів України у грудні 2017 року.

Вона передбачає відновлення інфраструктури території, наближеної до збройного конфлікту на Донбасі, і суміжних територій, у тому числі Дніпропетровської, Запорізької і Харківської області. Окрім того, йдеться про підтримку місцевих громад, бізнесу на цих територіях і виплати відшкодування людям на підконтрольній Києву частині Донбасу за те, що було втрачено і постраждало.

Раніше дія Програми передбачалася на 2017–2020 роки, а фінансування з її розподілялося таким чином: загалом 4762,322 млн гривень, у тому числі 2223,553 млн гривень – за рахунок коштів державного бюджету, 1224,969 млн гривень – місцевих бюджетів, 1313,8 млн гривень – за рахунок інших джерел.

Тепер РНБО вимагає продовжити її дію до 2023 року.