Україна отримала кредит на 340 млн від ЄІБ для відновлення інфраструктури на сході – Чернишов

Україна залучила кредит від Європейського інвестиційного банку для об’єктів на сході України, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Про це він розповів під час форуму «Україна 30. Інфраструктура» 22 лютого.

«Ми залучили кредит у розмірі 340 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку, який має покращити умови для життя та ведення бізнесу з постраждалих від конфлікту регіонів на сході України. Йдеться про 200-250 проєктів, це будівництво та відновлення ключової соціальної інфраструктури і, за нашими попередніми розрахунками, це буде впливати і принесе користь 13 мільйонам людей», – розповів міністр.

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За його словами, зазначені проєкти стосуватимуться вільних частин Донецької і Луганської областей, а також сусідніх Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької. Крім того, йдеться про допомогу міським радам в інших регіонах, які «отримають практичну допомогу в пом’якшенні наслідків конфлікту».

Він не уточнив, на яких умовах і на який термін був залучений кредит.

За даними Європейської комісії, у 2020 році Європейський союз надав 23 мільйони євро гуманітарної допомоги для сходу України.

У січні Європейська комісія ухвалила гуманітарний бюджет на 2021 рік у розмірі 1,4 мільярда євро, з них 28 мільйонів євро виділили для України, Балкан та Кавказу.