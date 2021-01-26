ЄС схвалив гуманітарний бюджет: 28 мільйонів євро виділили для України, Балкан і Кавказу

Європейська комісія ухвалила гуманітарний бюджет на 2021 рік у розмірі 1,4 мільярда євро, з них 28 мільйонів євро виділили для України, Балкан та Кавказу. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

«Оскільки глобальні гуманітарні потреби надалі зростали внаслідок пандемії коронавірусу та ефекту кліматичних змін, Єврокомісія ухвалила свій початковий річний гуманітарний бюджет у сумі 1,4 мільярда євро на 2021 рік, що на 60 відсотків більше порівняно з бюджетом минулого року в сумі 900 мільйонів євро», – йдеться в повідомленні.

550 мільйонів євро призначені для країн Африки, зокрема, на підтримку людей, які постраждали від кризи басейну озера Чад, а також тих, хто постраждав від нестачі їжі та продовольства, зазначили в Єврокомісії.

385 мільйонів євро призначили для країн Близького Сходу і для Туреччини, зокрема, для врегулювання криз у Сирії та Ємені. 80 мільйонів євро – для найбільш вразливого населення Азії та Латинської Америки, заявили в Єврокомісії.

«ЄС також виділить 28 мільйонів євро на фінансування проєктів, що стосуються кризових ситуацій в Україні, Західних Балканах та на Кавказі», – мовиться в повідомленні.

Решту фінансування (302 мільйони євро) використають на гуманітарні авіаційні служби ЄС та на непередбачені гуманітарні кризи або раптові піки вже наявних криз, додали в пресслужбі.

«Гуманітарні потреби продовжують зростати у глобальному вимірі, і нам потрібен бюджет, який відповідатиме цьому явищу. Збільшений бюджет дозволить ЄС продовжувати відігравати провідну глобальну роль у відповіді на нові та на наявні кризи. Гуманітарна допомога дозволяє рятувати життя… Ми не маємо забувати, що лише глобальна відповідь може вирішити глобальні кризи, такі як боротьба проти пандемії коронавірусу, яка вражає кожного», – пояснив єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Європейський союз надає гуманітарну допомогу з 1992 року у понад 110 країнах світу, щороку охоплюючи мільйони людей по всьому світу. Допомога ЄС здійснюється через гуманітарні партнерські організації, зокрема агенції ООН, неурядові організації та Червоний Хрест, які підписали угоди про партнерство з Європейським союзом.