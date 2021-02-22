ЄС планує запровадити санкції проти Росії через ув’язнення Навального

Міністри закордонних справ ЄС сьогодні, як очікується, схвалять нові санкції проти Росії через ув’язнення опозиційного політика Олексія Навального і репресії проти його соратників.

Провідні дипломати з 27 країн-членів ЄС, які зібралися в Брюсселі, ймовірно, застосують обмеження проти російських посадовців та організацій, зокрема через заморожування активів і заборону на видачу віз, в рамках нещодавно започаткованого санкційного інструменту для покарання порушників прав людини.

Нові санкції проти Росії послідують після тижнів внутрішніх дебатів у ЄС. У жовтні Євросоюз вінс шістьох російських чиновників в «чорний список» через отруєння Навального.

21 лютого Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія продовжує ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини, який вимагає від уряду Росії звільнити Навального.

Країни-члени ЄС на чолі з Польщею і країнами Балтії закликають до більш жорсткої політики щодо Росії, включаючи додаткові економічні санкції. Напередодні зустрічі в Брюсселі двоє найближчих союзників Навального зустрілися в бельгійській столиці з вісьмома міністрами закордонних справ ЄС та кількома послами ЄС. Один із соратників Навального, Леонід Волков, сказав AFP, що вони «говорили про адресні персональні санкції проти найближчих союзників Путіна і людей, винних у серйозних порушеннях прав людини». Зустріч організував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Інша група членів ЄС, в тому числі, Франція і Німеччина, виступають за більш цілеспрямований підхід і виключення економічних санкцій. Зазвичай для запровадження санкцій потрібна одностайність всіх членів блоку.

Напередодні зустрічі в Брюсселі міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag, що ЄС має запровадити новф санкції проти Росії у зв’язку зі справою Навального.

Австрійський дипломат сказав, що очікує «широкої підтримки» цільових санкцій серед 27 членів ЄС, але додав, що санкції «повинні бути політично грамотними і юридично досконалими».

Рішення про введення нових заходів проти Росії призведе по суті до того, що міністри закордонних справ доручають дипломатичній службі ЄС скласти список санкцій щодо осіб, винних у засудженні Навального і, можливо, також у замаху на нього.

США, ЄС, Великобританія і Канада вже ввели низку санкцій проти Росії через анексію Криму в 2014 році і підтримку Москвою сепаратистів на сході України.