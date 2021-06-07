Країни ЄС підтримали багатомільярдний фонд для переходу на зелену енергетику

Всі 27 держав-членів Європейського Союзу остаточно схвалили фонд на 7,5 мільярдів євро для переходу з паливної енергетики на зелену.

Держави блоку схвалили регулювання Фонду правильного переходу (JTF) – це був останній крок, необхідний для початку його роботи.

JTF – один із заходів, якими ЄС намагається втілити свою мету – знизити на 55% обсягів парникових викидів до 2030 року і досягнути кліматичної нейтральності до 2050-го.

Туди входять як кошти із загального бюджету Євросоюзу, так і з його окремого фонду для відновлення після пандемії COVID-19.

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«Фонд правильного переходу надасть таку необхідну підтримку компаніям і працівникам на місцевому рівні, щоб ми могли боротися зі змінами клімату разом, як Союз, нікого не лишаючи позаду», – заявив Нельсон де Соуза – міністр планування Португалії, яка наразі головує в Євросоюзі.

Аби отримати фінансування, країни повинні надати на погодження Європейської комісії плани, щоб показати, як вони використають кошти на розвиток зелених індустрій.

Європейський парламент схвалив створення фонду в травні.