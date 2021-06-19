У Росії заявили про зростання смертності від COVID-19 вперше з грудня

Протягом 17 і 18 червня смертність від коронавірусної інфекції в Росії зросла на 14%, зростання зафіксували вперше з грудня, заявила віцепрем’єрка Росії Тетяна Голікова, яка очолює оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом у країні.

Зростання смертей, за словами Голікової, обумовлене, зокрема, тим, що хворі несвоєчасно звертаються за медичною допомогою.

З середини червня в Росії спостерігається різке зростання захворюваності на COVID-19.

За останню добу в Росії зафіксували 17 906 нових випадків коронавірусного захворювання. Це найбільше з кінця січня, пишуть російські державні агентства новин. 466 людей померли.

Максимальний приріст хворих фіксують, зокрема в Москві, де запровадили обов’язкову вакцинацію для працівників деяких сфер і продовжили обмеження на масові заходи і відвідування громадських місць до 29 червня. До подібних заходів вдалася і влада ще кількох російських регіонів.

Від початку пандемії в Росії, за офіційними даними, виявили 5 299 215 випадків COVID-19, померли 128 911 осіб.