Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною, США і ще 7 країнами

Росія найближчим часом відновить регулярне авіасполучення з дев’ятьма країнами, в тому числі Туреччиною і США, оголосив 18 червня оперативний штаб по боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Авіасполучення з Туреччиною буде відновлене 22 червня, з іншими країнами, серед яких Болгарія, Бельгія, Італія, Кіпр, Північна Македонія, Йорданія й Ірландія – з 28 червня.

Авіасполучення з Туреччиною – одним із найпопулярніших іноземних напрямків для російських туристів – було припинене в середині квітня.

Російська влада назвала причиною цього рішення зростання числа заражених COVID-19 у Туреччині. В останні тижні, проте, це зростання істотно сповільнилося, в той час як у Росії, навпаки, поширення коронавірусу прискорюється.