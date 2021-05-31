Росія збирається продовжити заборону на польоти до Туреччини – ЗМІ

Росія збирається продовжити заборону на польоти до Туреччини, повідомляють російське державні засоби масової інформації.

Заборону можуть продовжити до 15 або до 30 червня.

Тим часом, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара розраховує на відновлення авіасполучення з Росією на тлі зниження захворюваності на COVID-19 у Туреччині.

У квітні Росія зупинила авіасполучення з Туреччиною на тлі спалаху коронавірусу в країні. Водночас оглядачі звертали увагу, що рішення ухвалили після проукраїнських заяв президента Туреччини Реджепа Ердогана після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.