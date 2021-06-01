Росія відновлює авіасполучення з 9 країнами. Заборону на польоти до Туреччини продовжили

Влада Росії з 2 червня відновлює авіасполучення з Великою Британією, а з 10 червня – з Австрією, Угорщиною, Ліваном, Люксембургом, Маврикієм, Марокко, Хорватією, а також чартерне авіасполучення з Албанією. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду з посиланням на рішення оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом.

Крім того, Росія з 10 червня збільшить число рейсів у десять країн: до Греції, Азербайджану, Вірменії, Катару, Узбекистану, Таджикистану, Єгипту, Сербії, Білорусі й Німеччини. Буде відновлене авіасполучення з Німеччиною за маршрутом Москва – Мюнхен.

Росія вирішила не відновлювати авіасполучення з Туреччиною з 1 червня, як очікувалося раніше. Обмеження на польоти до Туреччини, а також до Танзанії продовжили до 21 червня.

Авіасполучення з Великою Британією було призупинене в грудні 2020 року через поширення більш заразної мутації коронавірусу.