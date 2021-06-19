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У Криму потоп. Чому Керч під водою?

У Криму потоп. Чому Керч під водою?
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У Криму потоп. Чому Керч під водою?

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В окупованому Криму – повені через сильні дощі. Підтопило Ялту, паводок затопив трасу поблизу селища Оползневе. Сильніше постраждав східний Крим: Керч та населені пункти Ленінського і Кіровського районів.

Десятки тисяч осіб залишились без водопостачання та електроенергії. У східному Криму та в Ялті оголосили режим надзвичайної ситуації. На місце стихійного лиха терміново прибув керівник Криму, призначений Кремлем, Сергій Аксьонов і поплавав вулицями міста на човні. Затопленими опинились житлові будинки й лікарня Керчі. Місцеві жителі, які бачили руйнівну повінь у Керчі у 2004-му, кажуть що потоп 2021 року – ще сильніший. Жителі Керчі викладають у мережу вражаючі відео – води по груди, автобуси і автівки плавають у воді. Чому вода, якої зазвичай не вистачає Криму, завдала таких збитків?

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